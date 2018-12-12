جهود24 ساعة| سقوط 43 سائق تحت تأثير المخدر خلال القيادة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

وجهت الإدارة العامة للمرور، حملات مرورية عدة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الإدارة، خلال الـ24ساعة الماضية، عن ضبط 4 آلاف و738 مخالفة مرورية متنوعة، و43 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

جاء ذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية، بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لفرض الانضباط المرورى، ومواجهة حوادث المرور .

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من القبض على عاطلين سرقوا 900 ألف جنيه من داخل سيارة توقفها بدائرة قسم شرطة بدر،

البدابة بتلقى قسم شرطة مدينة بدر بلاغًا من "مجدى. ل، سن 44"، مدير شركة بلاط ورخام، باكتشافه كسر الزجاج الخلفى للسيارة ملكه، حال توقفها بدائرة قسم شرطة بدر، وسرقة 900 ألف جنيه.

تم تشكيل فريق بحث جنائى، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلاً من: "محمود.أ، سن 45"، عاطل (محكوم عليه بالحبس 6 سنوات فى قضيتي سرقة)، وفتحى.ع- 52 سنة"، عاطل( محكوم عليه بالحبس 8 سنوات فى 5 قضايا تهريب وسرقة).

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأمن الإسماعيلية تم استهداف المتهمين بأماكن ترددهما وضبطهما حال استقلالهما السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة عن طريق التتبع وكسر الزجاج، وتم بإرشادهما ضبط 5 آلاف جنيه و875 من متحصلات الواقعة، ومشغولات ذهبية أقر الثانى بشرائها من متحصلات الواقعة.

كما تم بإرشاد الثانى ضبط السيارة رقم "ن ص ط 1426"، قام بشرائها باسم زوجته "نهى.أ" بـ180 ألف جنيه من نصيبه من متحصلات الواقعة، وأضافا بقيامهما بإيداع باقى المبلغ المالى المستولى عليه بحساباتهما وحسابات ذويهم ببعض البنوك.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.