"خنقها ووضعها داخل جوال".. تفاصيل مقتل طفلة في سوهاج لسرقة قرطها الذهبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

ألقى ضباط قطاع الأمن العام، القبض على عامل خنق طفلة جاره حتى الموت، ووضعها فى "جوال" لإخفاء جريمته، لسرقة قرطها الذهبي فى سوهاج.

وتلقى مركز شرطة طهطا بلاغا، من مزارع باختفاء نجلته البالغ عمرها سنتين، أثناء لهوها أمام المنزل- بناحية الصوامعة غرب بدائرة المركز، والعثور على جُثتها داخل "جوال" بلاستيك خلف منزله موثوقة اليدين والقدمين، ووجود حبل ملفوف حول رقبتها.

على الفور قامت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج، بالإشتراك مع قطاع الأمن العام بتشكيل فريق بحث لكشف غموض وملابسات الواقعة والعمل على ضبط مرتكبها، حتى تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة، "عامل مقيم بمنزل مجاور لمنزل المجنى عليها".

بمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وقيامه باستدراج الطفلة حال لهوها أمام منزلها لداخل منزله لسرقة قرطها الذهبي، إلا أنها قامت بالبكاء والصياح، وخشية من افتضاح أمره قام بخنقها بيديه فأودى بحياتها، واستولى على قرطها الذهبى.

وعقب ذلك ربط حبل حول رقبتها، وأوثق يديها وقدميها، ووضعها داخل "جوال" بلاستيك وألقاها بمكان العثور.

وأرشد المتهم عن مكان القرط الذهبي لرجال الأمن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.