الأحد.. انطلاق فعاليات "البحث والتطبيق السلمي للطاقة النووية" بشرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

تنظم الهيئة العربية للطاقة الذرية بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية المصرية المؤتمر الرابع عشر للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية خلال الفترة من 16 حتى 20 ديسمبر 2018 بمدينة شرم الشيخ، في إطار الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لاستكمال تنفيذ البرنامج النووي المصري والتعرف على أحدث وأفضل التكنولوجيات المتعلقة بهذا المجال.

وحسب بيان، الأربعاء، يشهد المؤتمر عقد عدد من الجلسات تتضمن عدة محاور حول مجالات البحث والتطبيق السلمي للطاقة النووية، والعديد من مجالات العلوم النووية الأساسية.

كما تتضمن الجلسات مناقشة تطبيقات المفاعلات النووية، وتطبيقات النظائر المشعة في مختلف المجالات ومن بينها الطب، الزراعة واستصلاح الأراضي، الإنتاج الحيواني، الصناعة، إدارة الموارد المائية، بالإضافة إلى التقنيات النووية في التحاليل الدقيقة، المواد والخامات النووية، الأمن والأمان النوويين، الوقاية من الإشعاع، إدارة النفايات المشعة، الحماية المادية للمواد، المنشآت النووية، والطواريء النووية والإشعاعية.

الجدير بالذكر أن المقومات الطبيعية والبشرية والجهود العلمية والتطبيقية للدول العربية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية كفيلة بأن تحول المنطقة العربية لمنطقة جذب للاستثمارات العالمي.