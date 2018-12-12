عمر هاشم: الأزهر يمثل إرادة إلهية تحمي التراث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، عضو هيئة كبار العلماء، إن الجامعات المصرية منوط بها تقديم البحوث المتخصصة التي تفيد المجتمع.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر "دور الشريعة الإسلامية في ترسيخ القيم المجتمعية"، الأربعاء، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، أن الأزهر يمثل إرادة إلهية بعد القرون الثلاثة الأولى، وتصدى للهجمة التتارية التي كادت أن تقضي على أعظم تراث في تاريخ البشرية، فأرسل علماءه إلى شتى بقاع الأرض.

وأوضح أن هناك أناسًا اندسوا وحاولوا تحريف الدين، وظهر في بلد الأزهر من ينكرون توحيد الله وقيم الإسلام، ومن وجدوا إتاحة إعلامية أظهروا فيها سفاهات وجهالات ما أنزل الله بها من سلطان.

وقال إن أولى توصيات المؤتمر، تصحيح الأوضاع والمفاهيم واستعادة أمجاد الأزهر الشريف، متابعا: "علينا أن يراعي كل منا ربه".

ونوه إلى أن العصر الذي نعيشه والتحديات التي تواجهنا لا تقع تحت حصر، فيجب أن نأخذ من هذا المؤتمر، توصية لعودة الأزهر إلى عهده.