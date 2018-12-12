استمرار حملات إزالة الإشغالات بحي شرق مدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

شنت أجهزة حي شرق مدينة نصر، بالتنسيق مع شرطة المرافق بعمل حملة مكبرة بمنطقة مساكن الشروق لمراجعة تراخيص المحلات والكافيهات والمطاعم وإغلاق المخالف منها وغير الملتزمة باشتراطات الترخيص وإزالة تعدياتها مع رفع جميع الإشغالات والأكشاك المخالفة من الشوارع وتطهير الأرصفة وإخلائها للمارة.

وأكد المهندس مصطفى عبدالعزيز، رئيس حي شرق مدينة نصر، أن الحملات أسفرت عن غلق 5 كافيهات و3 مطاعم و4 محال لإدارتهم بدون ترخيص، ورفع كافة تعدياتهم وإخلاء الأرصفة ومصادرة البضائع ونقلها لمخازن الحي، كما أسفرت الحملة عن رفع كشك سجائر وعربة فول و45 حالة إزالة إدارية، وتحرير عدد 7 محاضر إشغال طريق و7 محاضر بائع متجول تم إحالتهم للنيابة المختصة.

وأوضح اللواء خالد عقل، رئيس حي النزهة، في بيان، الأربعاء، أن الحملة التي نفذتها أجهزة الحي أسفرت عن رفع جميع الإشغالات والحواجز الحديدية وتاندة من الصاج والحديد بشوارع (طه حسين - سيد مازن - محمد حسونة - مساكن صقر قريش) ورفع إعلانات مخالفة مقامة بدون ترخيص من شوارع (فهيم بيومي - خليل بن قلاوون - صلاح الدين فاضل - المليون شجرة - سيد أبوشادي) وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما أسفرت الحملة عن إزالة مخالفة مبانِ وتعديلات معمارية بالعقار رقم 8 بمساكن صقر قريش، وإعادة غلق 3 محال و3 مقاهي بشوارع (طه حسين - علي إبراهيم رامز - زهرة المداين) ورفع إشغالاتهم وتحرير المحاضر اللازمة حيال ملاكها.

وأكد اللواء هشام أبوالنصر، مدير إدارة شرطة المرافق، على استمرار الحملات الميدانية بناءًا على تعليمات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، لرفع الإشغالات الثابتة والمتحركة وإزالة التعديات والمخالفات بجميع أشكالها لإعادة الوجه الحضاري للعاصمة بالتنسيق مع أجهزة الأحياء.

وأوضح أبوالنصر، أن تلك الحملات أسفرت عن رفع 572 إزالة إدارية وتحرير 109 محضر إشغال طريق، و56 محضر إدارة بدون ترخيص، و36 محضر تلوث بيئة، و28 محضر بائع متجول واستكمال تنفيذ 4 قرارات إزالة مع رفع 4 عربات يد لبيع الفاكهة و2 عربة فول وإزالة 5 لافتات إعلانية.