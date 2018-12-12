جولة تفقدية لمحافظ الجيزة بمتحف ميت رهينة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم الأربعاء، متحف ميت رهينة بمركز ومدينة البدرشين للاطمئنان على معدلات تواجد الوفود السياحية الزائرة للمتحف.

وقالت محافظة الجيزة في بيان لها، اليوم، إن راشد، تواصل مع السياح؛ للاطمئنان على مدى رضاهم عن الخدمات في المتحف، متمنيًا لهم قضاء أوقات ممتعة بمصر وتكرار الزيارة مجددًا ودعوة الأصدقاء والأقارب لزيارة المزارات السياحية التي تتمتع بها الجيزة بشكل خاص، وجمهورية مصر العربية بالكامل.

وأكد راشد، أن المحافظة تحرص على نظافة وتجميل مداخل المناطق الأثرية، ورفع كفاءتها لتظهر بالشكل اللائق للزائرين.

وأشار بيان المحافظة إلى زيارات راشد لعدد من المزارات السياحية بمركز ومدينة الواحات البحرية، والتي كان على رأسها وادي المومياوات وجبل الإنجليز، للاطمئنان على نظافة المكان من الداخل، والتعرف على المكونات التي تحويها تلك المزارات العريقة.