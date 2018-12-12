لليوم الرابع.. وفد أمني أمريكي يواصل التفتيش على مطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد:

واصل وفد من إدارة النقل الأمريكي، لليوم الرابع على التوالي، التفتيش على إجراءات الأمن المتبعة لتأمين الركاب والحقائب والبضائع والطائرات بمطار القاهرة الدولي، خاصة المتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهو التفتيش المعتاد من السلطات الأمريكية، واجتازته سلطات المطار أكثر من مرة في وقت سابق.

وصرحت مصادر مطلعة بالمطار، بأن الوفد الأمريكي يضم 4 من كبار خبراء الأمن، أجرى التفتيش على رحلة مصر للطيران والمتجهة إلى نيويورك، مع مراقبة حركة حقائب الركاب منذ وضعها على كاونترات وزن الحقائب وحتى خروجها وشحنها على الطائرات مع رصد حركة حاويات الطعام، والتي تتضمن وجبات الركاب وتحركها من خروجها من منطقة الكيترنج وشحنها على الطائرات.

وتابع الوفد خلال جولته التفقدية بمطار القاهرة، الإجراءات الأمنية المتبعة لتأمين الحاويات والطرود الخاصة بالبضائع قبل شحنها على الطائرات، والأجهزة الإلكترونية الخاصة بفحص هذه الطرود إلى جانب متابعة إجراءات الأمن المتبعة لتأمين الركاب والحقائب داخل صالات السفر، ورصد حركة الراكب منذ دخوله صالة السفر، ومروره بمناطق وزن الحقائب والترانزيت حتى الصعود إلى الطائرة.

وأضافت المصادر، أن وفد إدارة النقل الأمريكي ينتهي من جولته التفتيشية بمطار القاهرة غدا الخميس عقب زيارة استغرقت 5 أيام.