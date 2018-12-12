مصر | تأجيل إعادة إجراءات محاكمة مُتهم بـ"أحداث العدوة" لـ30 يناير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل إعادة إجراءات محاكمة مُتهم بـ"أحداث العدوة" لـ30 يناير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت محكمة جنايات المنيا، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطره، إعادة إجراءات محاكمة مُتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث العدوة" لجلسة 30 يناير.

يذكر أن مدينة العدوة بمحافظة المنيا شهدت أعمال عنف وتخريب في 14 أغسطس 2013، تم خلالها اقتحام وحرق وسرقة ومركز الشرطة، وقتل رقيب شرطة، واقتحام الإدارة الزراعية، والوحدة البيطرية، والسجل المدني، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

