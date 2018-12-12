مصر | جسم غريب يثير ذعر المواطنين بالجيزة.. والمفرقعات: "لعب أطفال"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جسم غريب يثير ذعر المواطنين بالجيزة.. والمفرقعات: "لعب أطفال" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثار جسم غريب الذعر بين المواطنين عند نفق الهرم، وبالفحص تبين أنها كرتونة لعب أطفال، ولا يوجد بداخلها أيه متفجرات، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة.

وكان تلقى اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة، بلاغا بالعثور على جسم غريب، عند نفق الهرم، دائرة قسم شرطة الجيزة، واشتباه بوجود قنبلة، وعلى الفور انتقل رجال المفرقعات لمكان البلاغ، وقوة أمنية برئاسة المقدم هشام بهجت وكيل فرقة غرب الجيزة، والمقدم مصطفي كمال رئيس مباحث قسم الجيزة، وتم فرض كردون أمني بمحيط البلاغ.

وبالفحص تبين سلبية البلاغ، وأن الجسم الغريب عبارة عن كرتونة لعب أطفال، ولا يوجد بها أية متفجرات، وجار تمشيط مكان البلاغ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بإخطار مدير أمن الجيزة.

