مصر | المؤبد لعاطل والبراءة لآخر في إشعالهم النار عمدا بأحد محلات الموسكي

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم "أحمد.ح" بالسجن المؤبد، وبراءة "وليد ا"، لاتهامهما بإشعال النار عمدا في محل أدى لوفاة 13 شخصا بالموسكي. وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة وسط القاهرة الكلية برئاسة المستشار وائل شبل قيام المتهمين "أحمد.ح"، و"وليد.ا" وآخرون، بوضع النار عمدا في ( حانوت ) محل المجني عليه "البدري. س " ونشأ عنه عن الحريق وفاة ١٣ شخصا.



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