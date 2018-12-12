مصر | ضبط 98 ألف متر قماش مجهول المصدر وإحباط تهريب 3 أطنان دقيق مدعم بالسلام

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تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة بقيادة اللواء محمد منصور مدير الأمن من ضبط 98 ألف متر قماش مجهول المصدر وإحباط تهريب 3 أطنان دقيق مدعم بالسلام.

وتعود الواقعة عندما وردت معلومات للواء محمد رجائي مدير شرطة تموين القاهرة مفادها حيازة "إ.س" 30 سنة، مسئول عن مخزن للأقمشة "بدون ترخيص"، كائن بدائرة قسم شرطة أول السلام لكميات كبيرة من الأقمشة المُستوردة مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، فضلًا عن عدم تسديد الرسوم الجمركية المُقررة لطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبالعرض على اللواء أشرف الجندي مدير مباحث العاصمة أمر بضبط وتم مداهمة المخزن وعثر بداخلة على ألف متر قماش "أنواع مختلفة، وجميعها مُهربة جمركيًا ومجهولة المصدر.

وكما تمكن ضباط مباحث التموين من ضبط "ش.إ"، 30 شنة، سائق، حال استقلاله سيارة نقل محمل عليها كمية من الدقيق البلدي المدعم وزنت نحو (3،750 طن )، وبصحبته "ا.م"، 34سنة سائق، بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم تحرير المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.