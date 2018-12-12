كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط مدير مخزن بدون ترخيص وبحوزته 650 كيلو لحوم فاسدة بالنزهة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية في القليوبية، في ضبط مدير مخزن بدون ترخيص تابع لمطعم بالنزهة لحيازته كمية كبيرة من اللحوم الفاسدة. وتمكنت، من ضبط المدير المسئول عن مخزن "بدون ترخيص" تابع لأحد المطاعم كائن بدائرة قسم شرطة النزهة (بالقاهرة)، لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من اللحوم ومصنعاتها، بلغت نحو (650 كيلو جرام) غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وفقاً لما قررته اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من مفتشي الطب البيطري ومفتشى الأغذية بوزارة الصحة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباحاً غير مشروعة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .



شكرا لقرائتكم خبر عن مصر | ضبط مدير مخزن بدون ترخيص وبحوزته 650 كيلو لحوم فاسدة بالنزهة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .