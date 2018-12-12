مصر | حملات مكبرة لشرطة التموين بالتعاون مع مديريات الأمن لضبط المخالفين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حملات مكبرة لشرطة التموين بالتعاون مع مديريات الأمن لضبط المخالفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، ومديريات أمن (القاهرة - الغربية - أسيوط)، حملات تموينية مُكبرة، أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، وذلك على النحو التالي:

الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة

ضبط (14) قضية إسطوانات بوتاجاز.

ضبط قضيتين مواد بترولية

ضبط(9) قضايا دقيق مدعم وأقماح.

ضبط (189) قضية في مجال مخالفات المخابز

ضبط (11) قضية في مجال الاتجار غير المشروع بالسلع التموينية.

ضبط (5) قضايا في مجال الاستيلاء على الدعم، ومقررات الصرف التموينية.

ضبط (52) قضية في مجال الغش الغذائي.

ضبط (30) قضية في مجال الغش التجاري.

ضبط (585) قضية في مجال (المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين).

ضبط (26) قضية في مجال الأسماك، واللحوم ومصنعاتها.

ضبط (25) قضية في مجال بيع السجائر بأزيد من السعر المقرر.

ضبط (8) قضايا في مجال الثروة الحيوانية والداجنة.

ضبط قضية في مجال السلع مجهولة المصدر.

مديرية أمن القاهرة

ضبط ( 83 قضية تموينية متنوعة ) من بينها (20 قضية في مجال عدم الإعلان عن أسعار السلع، 19قضية في مجال الرقابة على الصحة) أبرزها الآتي:

ضبط المدعو" إسلام.س.أ" سن 30 مسئول عن مخزن للأقمشة "بدون ترخيص"، كائن بدائرة قسم شرطة أول السلام، لإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته كميات كبيرة من الأقمشة المُستوردة مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، فضلًا عن عدم تسديد الرسوم الجمركية المُقررة لطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة 00 وبحوزته (98،600 ألف متر قماش "أنواع مختلفة، وجميعها مُهربة جمركيًا ومجهولة المصدر.

ضبط المدعو "شرقاوي.إ.أ" سن 30، سائق، حال استقلاله سيارة نقل، محمل عليها كمية من الدقيق البلدي المدعم وزنت نحو (3،750 طن )، وبصحبته المدعو الشوادفى.م م- سن 34-.سائق، بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

مديرية أمن الغربية

ضبط (55 قضية تموينية متنوعة ) أبرزها (21 قضية في مجال الرقابة على الصحة، 17قضية في مجال الرقابة على أسعار السلع).

مديرية أمن أسيوط

ضبط (74 قضية تموينية متنوعة ) أبرزها (4 قضايا عدم إعلان عن أسعار، 11 قضية في مجال الرقابة على الصحة).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوالي كافة أجهزة وقطاعات وزارة الداخلية جهودها في مجال توجيه الحملات المكبرة التي تستهدف ضبط القضايا التموينية المتنوعة.