مصر | ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بكفر الشيخ

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تمكنت الأجهزة الأمنية في كفر الشيخ، من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية واعترفوا بارتكاب 7 وقائع سرقة. وتمكنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفرالشيخ بالاشتراك مع قطاع الأمن العام من ضبط تشكيل عصابي بدائرة مركز سيدي سالم، تخصص في ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب المغافلة ضم 4 عاطلين. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 7 وقائع بدوائر مراكز (سيدي سالم، قلين مطوبس، فوه بكفر الشيخ، بسيون بالغربية)، وتم بإرشادهم تم ضبط المسروقات. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



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