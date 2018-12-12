مصر | أمن الدقهلية يضبط 3 أشخاص وبحوزتهم أسلحة نارية قبل تشاجرهم مع آخرين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمن الدقهلية يضبط 3 أشخاص وبحوزتهم أسلحة نارية قبل تشاجرهم مع آخرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت مباحث قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية، في ضبط ثلاثة أشخاص وبحوزتهم أسلحة نارية كانوا بصدد استخدامها في التشاجر مع آخرين.

وأكدت تحريات ومعلومات مباحث قسم شرطه أول العاشر من رمضان قيام كلٍ من:المدعو "فايق. ف. ف" سن 31 ومقيم روض الفرج القاهرة، سبق اتهامه في قضية "سرقة"، والمدعو "مدحت. م. ش" سن 41 ومقيم بدائرة القسم، سبق اتهامه في قضية "تبديد"، والمدعو "أكرم. ج. أ" سن 24، ومقيم إمبابة الجيزة، جميعهم يعملون حراس أمن بإحدى المولات التجارية، بالتواجد بناحية المول التجاري محل عملهم الكائن بدائرة القسم، وبحوزتهم أسلحه نارية وذخائر بدون ترخيص للقيام بالتشاجر على إثر وجود خلافات بسبب العمل بالمول.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم، وتم ضبط المتهمين، وبحوزة الأول ( بندقية خرطوش، وعدد 5 طلقات من ذات العيار )، وبحوزة الثاني ( طبنجة عيار 5،5مم، وعدد 4 طلقات نارية من ذات العيار )، وبحوزة الثالث ( فرد خرطوش محلي الصنع، وعدد 6 طلقات خرطوش من ذات العيار)، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية والذخائر بقصد الدفاع، لوجود خلافات بسبب العمل داخل المول.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.

