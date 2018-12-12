مصر | لسرقة حلقها الذهبي.. عامل يقتل طفلة جاره ويرميها داخل جوال خلف منزلها بسوهاج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لسرقة حلقها الذهبي.. عامل يقتل طفلة جاره ويرميها داخل جوال خلف منزلها بسوهاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقى ضباط قطاع الأمن العام، القبض على عامل خنق طفلة جاره حتى الموت ووضعها في جوال لإخفاء جريمته لسرقه قرطها الذهبي في سوهاج.

وتلقى مركز شرطة طهطا بلاغا من مزارع باختفاء نجلته "طفلة تبلغ من العمر عامين"، وذلك أثناء لهوها أمام المنزل بناحية الصوامعة غرب بدائرة المركز، والعثور على جُثتها داخل جوال بلاستيكي خلف منزله موثوقة اليدين والقدمين ووجود حبل ملفوف حول رقبتها.

وعلى الفور قامت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج بالاشتراك مع قطاع الأمن العام بتشكيل فريق بحث لكشف غموض وملابسات الواقعة والعمل على ضبط مرتكبها.

وأسفرت جهود البحث عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة "عامل مقيم بمنزل مجاور لمنزل المجني عليها".

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وقيامه باستدراجها حال لهوها أمام منزلها لداخل منزله لسرقة قرطها الذهبي إلا أنها قامت بالبكاء والصياح، وخشية افتضاح أمره قام بخنقها بيديه فأودى بحياتها واستولى على قرطها الذهبي.

وعقب ذلك ربط حبل حول رقبتها وأوثق يديها وقدميها ووضعها داخل جوال بلاستيك وألقاها بمكان العثور، وتم بإرشاده ضبط القرط الذهبي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.