مصر | ضبط 30 مطلوب التنفيذ عليهم في 396 حكما قضائيا متنوعا

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تمكنت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، في ضبط 30 محكوما عليهم هاربين مطلوب التنفيذ عليهم في 396 حكما قضائيا متنوعا. وكثفت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام جهودها، وتمكنت من ضبط 30 محكوما عليهم هاربين من التنفيذ عليهم في 396 حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي: (12) حكم جنائي. (271) حكم حبس جزئي. (113) حكم حبس مستأنف. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استمرار الحملات، تنفيذًا للأحكام القضائية الصادرة لضبط المحكوم عليهم.



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