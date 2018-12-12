مصر | "الأمن العام" يضبط ممرضا هارب من المؤبد ومزارع متهم بقضية قتل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأمن العام" يضبط ممرضا هارب من المؤبد ومزارع متهم بقضية قتل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، من ضبط اثنين محكوم عليهما بالمنيا وقنا، أحدهما متهم في قضية "قتل عمد"، والآخر محكوم عليه بالسجن المؤبد.

وأكدت معلومات وتحريات الادارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا قيام المدعو "جمال س. ع" سن 56، ممرض، بالتردد على مسكنه بناحية الفكرية بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص، المحكوم عليه غيابيًا بالسجن المؤبد وسبق اتهامه في 12 قضية.

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة أسفر إحداها عن ضبطه بمسكنه.

وكما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا اختباء المدعو "وليد م. ع" سن 32، مزارع، مقيم أبو حزام بدائرة مركز شرطة نجع حمادي، مطلوب ضبطه في قضية "قتل عمد"، بإحدى المزارع بالظهير الصحرواي دائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

