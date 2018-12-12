مصر | القبض على عاطلين سرقا 900 ألف جنيه من داخل سيارة بمدينة بدر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على عاطلين سرقا 900 ألف جنيه من داخل سيارة بمدينة بدر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من القبض على عاطلين سرقا 900 ألف جنيه من داخل سيارة بدائرة قسم شرطة بدر.

وتلقى قسم شرطة مدينة بدر بلاغا من "مجدي. ل. ع" - سن 44 مدير شركة بلاط ورخام، كائنة بدائرة قسم شرطة بدر، ومقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، باكتشافه كسر الزجاج الخلفي للسيارة ملكه رقم ( أ ع ج 8916 مصر ) حال توقفها بدائرة قسم شرطة بدر وسرقة مبلغ مالي قدره ( 900 ألف جنيه ).

وتم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من: "محمود. أ. ع" سن 45 عاطل ومقيم بالإسماعيلية، ومحكوم عليه بالحبس 6 سنوات في قضيتي سرقة، و"فتحي. ع. م" سن 52 عاطل، ومحكوم عليه بالحبس 8 سنوات في عدد 5 قضايا "تهريب، سرقة".

وباستخدام السيارة رقم ( 159901 ملاكي الإسماعيلية - ملك المتهم الثاني ) وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأمن الإسماعيلية تم استهدافهما بأماكن ترددهما وضبطهما حال استقلالهما السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب ( التتبع وكسر الزجاج ) وتم بإرشادهما ضبط ( مبلغ مالي قدره " 5875 جنيه " من متحصلات الواقعة، ومشغولات ذهبية، أقر الثاني بشرائها من متحصلات الواقعة ).

وكما تم بإرشاد الثاني ضبط السيارة رقم (ن ص ط 1426 ) قام بشرائها باسم زوجته "نهى. أ. ح" ( بمبلغ مالي قدره 180 ألف جنيه ) من نصيبه من متحصلات الواقعة، وأضافا بقيامهما بإيداع باقي المبلغ المالي المستولى عليه بحساباتهما وحسابات ذويهم ببعض البنوك.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.