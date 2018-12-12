مصر | ضبط سيدة لإنشائها كيانا تعليميا غير مرخص ومنحها شهادات مزورة للمواطنين بالغربية

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تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في ضبط سيدة بالغربية لقيامها بإنشاء كيان تعليمي غير مرخص والنصب والاحتيال على المواطنين ومنحهم شهادات تعليمية مزورة.

وأكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بوسط الدلتا قيام المدعوة "فريدة. م. ع" مواليد 1995 حاصلة على ليسانس آداب جامعة طنطا ومديرة مركز تعليمي، ومقيمة بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بالغربية، بإنشاء كيان تعليمي بدون ترخيص، ومنح المتعاقدين شهادات منسوبة لجامعات وكيانات تعليمية دولية ومصرية ( مزورة ) متخذه من مقر المركز المشار إليه الكائن بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بالغربية، مسرحًا لمزاولة نشاطها المؤثم.

وبالاستعلام من مديرية التربية والتعليم بالغربية ( إدارة التعليم الخاص ) أفادت بأن المركز غير مرخص، وأنه لا يخضع لمديرية التربية والتعليم، ولا يتم الإشراف عليه من قبل إدارة شرق طنطا التعليمية، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة بمقر المركز المشار إليه، وتم ضبط الأتي:

مجموعة من شهادات الدورات التدريبية لعدة معاهد ( مزورة ).

مجموعة كبيرة من الدعاية والإعلان الخاص بإحدى الأكاديميات الأجنبية والعربية.

مجموعة من السير الذاتية، وكذا صور بطاقات الرقم القومى للعديد من الأشخاص.

مجموعة من إستمارات تعارف للعديد من الأشخاص.

عدد ( 2 ) دفتر إستلام نقدية مدون بها بيانات العديد من ضحاياها، والمبالغ المالية المتحصلة منهم.

مبلغ مالي قدره (1100 جنيه ) من حصيلة نشاطها المؤثم.

وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة بالاشتراك مع ( مالكة الأكاديمية المشار إليها ) تم تحديدها، وجارٍ العمل على ضبطهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.

