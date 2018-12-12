مصر | ضبط 30 سائقا يتعاطون المواد المخدرة أثناء القيادة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 30 سائقا يتعاطون المواد المخدرة أثناء القيادة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الإدارة العامة للمرور، حملات مرورية مفاجئة على الطرق السريعة للكشف عن متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة منعًا لوقوع أي حوادث مرورية وتم عمل حملات مرورية خلال 24 ساعة وتم إجراء تحليل طبي لـ240 سائقًا، وإثبات تعاطي 30 سائقًا للمواد المخدرة أثناء القيادة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.

وكثفت الإدارة العامة للمرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق، بالتواجد المكثف لكافة الخدمات الأمنية على الطرق السريعة وتشديد الحملات على السيارات، لتأمين الرحلات وتكثيف حملات على سيارات النقل، مما يحملون الركاب بالصندوق الخلفي وحملات الرادار والكشف عن الإطارات والكشف عن متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة.