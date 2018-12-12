أخبار مصر | "التضامن" تضع شروط لكفالة طفل (تعرف عليها)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التضامن" تضع شروط لكفالة طفل (تعرف عليها) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الإجتماعى، بأنه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الطفل متضمنة جواز استمرار رعاية الطفل مع الأب البديل في حالة وفاة الأم البديلة، وذلك بعد موافقة اللجنة العليا للأسر البديلة وأن يكون الزوجان حاصلين على شهادة الثانوية العامة على الأقل او ما يعادلها وان تجتاز الاسر الراغبة في الكفالة الدورة التدريبية التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعى مع إلزام الأسرة البديلة بفتح حساب بالبنك ناصر الاجتماعى أو دفتر توفير عقب تسلم الطفل محل الرعاية بمبلغ لايقل عن 5 الاف جنيه او إيداع المبلغ في حساب خاص للطفل.

وجديرا بالذكر فان الشروط الأساسية لكفالة الطفل أن تتكون الأسرة من زوجين صالحين تتوافر فيهما مقومات النضج الأخلاقي والاجتماعي بناء على بحث اجتماعي وألا يقل سن كل منهما عن خمس وعشرين عاما وألا يزيد عن الستين، ويجوز للأرامل والمطلقات ومن لم يسبق لهم الزواج وبلغت من العمر ما لا يقل عن ثلاثين سنة كفالة الأطفال إذا ارتأت اللجنة العليا للأسر البديلة صلاحيتهن لذلك.

كذلك أن تتوافر في الأسرة التي تطلب كفالة الطفل الصلاحية الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والصحية والمادية للرعاية، وإدراك احتياجات الطفل محل الرعاية ، وان يكون الزوجين حاصلين على قدر مناسب من التعليم ، وأن يكون مقر الأسرة في بيئة صالحة تتوافر فيها المؤسسات التعليمية والدينية والطبية والرياضية، وان تتوافر الشروط الصحية في المسكن والمستوى الصحي المقبول لأفراد الأسرة بناء على البحث الاجتماعي الذي تقوم به الإدارة الاجتماعية المختصة.

بالإضافة إلى ضرورة تعهد الأسرة بأن توفر للطفل المكفول كافة احتياجاته، شأنه في ذلك شأن باقي أفرادها، وإذا كان الطفل معلوم النسب فتتعهد الأسرة كتابيا بالحفاظ على نسب الطفل وأن يكون الاتصال في شئونه عن طريق إدارة الأسرة والطفولة، ويحذر عليها تسليمه ولو مؤقتاً لوالديه أو أحداهما أو إلى أي شخص أخر إلا عن طريق هذه الإدارة.

كما تتضمن الشروط التزام الأسرة البديلة بتيسير مهمة إدارة الأسرة والطفولة بمديريات التضامن الاجتماعي في الإشراف والزيارات الميدانية للأسرة البديلة والطفل ومتابعته بطريقة لا تخل بمبدأ السرية والمهنية، وأن تقبل الأسرة البديلة التعاون مع الإدارة في وضع الخطط لصالح الطفل محل الرعاية بما في ذلك عودته لأسرته أو نقله إلى بيت أخر أو مؤسسة اجتماعية.