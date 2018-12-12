أخبار مصر | وزير النقل يكشف موعد انتهاء الجزء الثاني من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير النقل يكشف موعد انتهاء الجزء الثاني من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى الدكتور هشام عرفات وزير النقل اليوم جولة تفقدية، لمتابعة معدلات التنفيذ، بالجزء الثانى من المرحلة الرابعة، للخط الثالث للمترو (4B).

وتفقد خلالها محطة هشام بركات وتابع معدلات التنفيذ بالمحطة وباقي محطات هذا الجزء والتقى بالعاملين بهذا المشروع الهام مؤكدا على اهمية الالتزام بالجدول الزمني للانتهاء من هذا المشروع بنهاية ديسمبر 2019 خاصة مع اهمية مشروعات مترو الأنفاق والتي تساهم في تقليل انبعاث الكربون، وتقليل تكلفة إنشاء وصيانة الطرق، وخفض معدلات الحوادث بالاضافة الى نقلها لأعداد أكبر من الركاب بأقصر مدّة زمنية لافتا الى استراتيجية وزارة النقل التي تعمل على تعظيم وتنظيم النقل الجماعي كأحد الحلول الرئيسية الهامة لتخفيف الزحام وتحقيق السيولة المرورية بما يحقق سهولة تنقل الأفراد

كما أوضح وزير النقل، أن هذا الجزء يبلغ طوله 7.5 كم، ويشمل محطات "النزهة، هشام بركات، وقباء، وعمر بن الخطاب، والهايكستب، عدلى منصور"، ويشمل أيضا الورشة الرئيسية، للخط الثالث، والتى يبلغ مساحتها 65 فدانا، والتى تُعد أكبر ورشة فى إفريقيا مضيفا أن وزارة النقل، ممثلة فى الهيئة القومية للأنفاق، تنفذ حاليًا عدد من المشروعات، بالخط الثالث للمترو، لافتًا إلى أن طول المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، يبلغ حوالى 17.7 كم، و15 محطة والجزئين الأول والثانى، من المرحلة الرابعة، بطول 11.5 كم، و10 محطات، بالإضافة إلى ورشة العمرة.