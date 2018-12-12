أخبار مصر | ننشر نص البيان الثلاثين للعملية الشاملة سيناء 2018

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر نص البيان الثلاثين للعملية الشاملة سيناء 2018 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة، البيان الثلاثين للعملية الشاملة سيناء 2018، وجاء نص البيان:

"فى إطار استكمال مراحل العملية الشاملة سيناء 2018 لمكافحة الارهاب على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية للدولة أسفرت العمليات خلال الفترة الماضية عن تحقيق النتائج الآتية:

قيام القوات الجوية باستهداف وتدمير سيارة دفع رباعى مختبئة داخل إحدى المزارع وتدمير مخزن للذخيرة ووكرًا وسيارة يستقلها عدد من العناصر الإرهابية بشمال سيناء وتدمير (61) سيارة دفع رباعى على الحدود الغربية والجنوبية، والقضاء على(3) أفراد شديدى الخطورة بالظهير الصحراوى.

ونجحت القوات فى القضاء على عدد (24 ) عنصر تكفيرى مسلح شديدى الخطورة خلال تبادل لإطلاق النيران مع القوات عثر بحوزتهم على عدد من الأسلحة والذخائر وأجهزة الاتصالات فى نطاق الجيشين الثانى والثالث الميدانيين.

كما تم القبض على عدد (403) فرد من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائيًا والمشتبه بهم، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وقامت عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتفجير عدد (344) عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف قوات المداهمات على طرق التحرك بمناطق العمليات.

ونجحت القوات فى اكتشاف وتدمير عدد (342 ) مخبأ وملجأ ووكر لإيواء العناصر الإرهابية عثر بداخلهم كميات من المواد المتفجرة وقطع غيار السيارات والدراجات النارية ومواد الإعاشة بشمال ووسط سيناء.

واستطلاعات القوات ضبط وتدمير والتحفظ على عدد (27) سيارة تستخدمها العناصر الإرهابية، وعدد(83) دراجة نارية بدون لوحات معدنية خلال أعمال التمشيط والمداهمة.

فيما تنفذ القوات البحرية مهامها المخططة بمسرح عمليات البحرين المتوسط والأحمر لتأمين الأهداف الاقتصادية وتأمين الشريط الساحلى ضد أعمال التسلل البحرى من وإلى الساحل، وتفعيل إجراءات الأمن البحرى داخل مياهنا الإقليمية.

كما قامت قوات حرس الحدود على كافة الاتجاهات الاستراتيجية بتنفيذ النجاحات الآتية-

ضبط 2750 طلقة بندقية آلى و250 طلقة خرطوش، 2423 كجم لجوهر الحشيش المخدر 6246 كجم من نبات البانجو المخدر، وضبط 80 كجم لجوهر الهيروين المخدر بالتعاون مع وزارة الداخلية، و700 ألف قرص مخدر وإحباط محاولة تسلل لعدد 2833 فرد من جنسيات مختلفة عبر الحدود، وضبط 76 عربة وعائمة و4 دراجات نارية تستخدم فى أعمال التهريب وضبط 5 أجهزة للتنقيب عن المعادن و9 أطنان من الحجارة المخلوطة بخام الذهب، واكتشاف وتدمير 4 فتحات أنفاق بشمال سيناء بالتعاون مع عناصر المهندسين العسكريين.

ونتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات تم استشهاد مجند أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية.

وتؤكد القوات المسلحة والشرطة على استمرار جهودهما لتوفير الحماية والأمن لشعب مصر العظيم.