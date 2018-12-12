أخبار مصر | بدء توريد المكرونة لطرحها على بطاقات التموين اعتبارا من أول يناير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدء توريد المكرونة لطرحها على بطاقات التموين اعتبارا من أول يناير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية عن بدء توريد سلعة المكرونة لوزارة التموين والتجارة الداخلية لطرحها على البطاقات التموينية اعتبارا من أول شهر يناير المقبل من خلال كبرى الشركات المتميزة وذات أسماء وعلامات تجارية معروفة بالاسواق حيث سيتم توريد أجود أنواع المنتجات وبأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.

وقال وجدي المشد نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات فى تصريحات اليوم، إنه سيتم توريد سلعة المكرونة الى وزارة التموين، وذلك بعد موافقة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية على المذكرة التى قدمتها الغرفة بشأن استعدادها لتوريد كميات كبيرة من سلعة المكرونة لطرحها على بطاقات التموين بأسعار مناسبة ،حيث سيتم توريد كميات بمقدار 20 ألف طن مكرونة من أجود الأنواع التى تطرح بالأسواق كمرحلة أولى لطرحها على البطاقات التموينية من أول الشهر المقبل.

وأوضح وجدى المشد أنه تم الاتفاق على توريد سلعة المكرونة لوزارة التموين فى أكياس معبأة زنه 500 جرام، وأيضا زنه واحد كيلو جرام وسيتم طرحها بسعر 8 جنيهات للكيلو للمستهلك على بطاقات التموين، وانه سيتم توريد السلعة من خلال 20 شركة من كبرى الشركات التى تنتج أجود أنواع المكرونة فى الأسواق، وسيتم توريد السلعة باسم كل شركة منتجة، الأمر الذى سيعمل على خلق منافسة شريفه لصالح المستهلك، خاصة وأن الشركات المورده تعد من كبرى الكيانات المتخصصة فى صناعة إنتاج المكرونة فى الأسواق المصرية، كما انه تم الاتفاق مع وزارة التموين بعدم توريد سلعة المكرونة من الشركات الا بعد الاتفاق مع الغرفة من أجل اختيار أفضل الشركات المتميزة فى صناعة سلعة المكرونة.

وأشار وجدى المشد إلى أن أعضاء الغرفة وشعبة المكرونة حريصون على الوقوف بجانب الدولة ووزارة التموين فى توفير السلع الاساسية ذات جودة عالية خاصة المكرونة لطرحها بجانب الأرز على بطاقات التموين بجانب العديد من السلع الاخرى التى تطرحها وزارة التموين ضمن المنظومة،كما أن الغرفة لديها الاستعداد بتوفير اى كميات تحتاجها الوزارة، لافتا الى أن توفير سلع المكرونة كسلعة موازية للأرز سيعمل على تقليل معدلات استيراد الأرز من الخارج بالعملة الصعبة، وكذلك توفير سلعة جيدة للمستفيدين من البطاقات التموينية.

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من جانبه أشار أحمد اسماعيل وكيل شعبة المكرونة بغرفة صناعة الحبوب الى توفير كل الكميات التى تحتاجها وزارة التموين والتجارة الداخلية فى آطار الحرص على المساهمة فى توفير السلع الاساسية للمواطنين من خلال بطاقات التموين.

وجدير بالذكر أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية كان قد عقد اجتماعا فى وقت سابق مع النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب، ووجدي المشد نائب رئيس الغرفة بديوان عام وزارة التموين لمناقشة المذكرة التى قدمتها الغرفة بشأن توريد سلعة المكرونة ووافق الوزير على توريد المكرونة لتكون ضمن المقررات التموينية بشكل أساسى على البطاقات.