أخبار مصر | القوات المسلحة تعلن تفجير 344 عبوة ناسفة واكتشاف 342 وكرا للإرهابيين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوات المسلحة تعلن تفجير 344 عبوة ناسفة واكتشاف 342 وكرا للإرهابيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة، البيان الثلاثون للعملية الشاملة سيناء 2018، والذى تضمن قيام عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتفجير عدد ( 344) عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف قوات المداهمات على طرق التحرك بمناطق العمليات.

كما نجحت القوات فى إكتشاف وتدمير عدد (342 ) مخبأ وملجأ ووكر لإيواء العناصر الإرهابية عثر بداخلهم كميات من المواد المتفجره وقطع غيار السيارات والدراجات النارية ومواد الإعاشة بشمال ووسط سيناء.