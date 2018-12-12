أخبار مصر | عاجل.. القوات المسلحة تعلن القضاء على 27 إرهابيا في العملية الشاملة سيناء 2018

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. القوات المسلحة تعلن القضاء على 27 إرهابيا في العملية الشاملة سيناء 2018 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت القوات المسلحة قبل قليل البيان رقم 30 بشأن العملية الشاملة سيناء 2018.

وتضمن البيان عددًا من النتائج الخاصة من شمال ووسط سيناء، وعدد كبير من نتائج المداهمات التى تمت خلال الفترة الماضية، وأبرزها: قيام القوات الجوية باستهداف وتدمير سيارة دفع رباعى مختبئة بإحدى المزارع وتدمير مخزن للذخيرة وكرة وسيارة بشمال سيناء، وتدمير 61 عربة دفع رباعى، على الحدود الغربية والجنوبية.

كما تم القضاء على 3 أفراد شديدي الخطورة بالظهير الصحراوى، والقضاء على 24 عنصرا تكفيريا مسلحا شديد الخطورة خلال تبادل إطلاق النار مع القوات، وعثر بحوزتهم عدد من الاسلحة والذخائر.