شكرا لقرائتكم خبر عن رغم استقبال المحافظة لها.. بائعة الخضار تُفجر مفاجأة: «ورقي اترفض» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فجرت كريمة بائعة الخضار بدمياط والتي أثارت ضجة كبيرة الشهر الماضي، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بصورتها خلال تعرضها لإحدى حملات إزالة الإشغالات مفاجأة جديدة بشأن ما حدث لها بعد تلك الواقعة من قبل المحافظة .

حيث قالت في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة «MBC مصر»، إن المحافظة لم توافق على منحها أوراق الإشغال بالمكان الذي تم تحديده لها من قبل المحافظة.

وتابعت في حديثها أنها ذهبت إلى مقر محافظة دمياط، بعد ظهورها في الإعلام الشهر الماضي والتقت مع مدير مكتب المحافظة، والذي أبلغها برفض إعطائها أوراق الإشغال بشكل قانوني، وأضافت بأنها ذهبت للواء عماد حمدي، رئيس مدينة رأس البر الجديد، حتى تطلعه على الأمر، خشية من تعرضها لإحدى حملات الإزالة، والذي أبلغها على حد قولها بضرورة إخلاء المكان المحدد لها من قبل المحافظة نظرا لكونه غير قانوني.

كانت الدكتورة منال ميخائيل، محافظة دمياط، قد استقبلت كريمة، بائعة الخضار، عقب انتشار صورتها، ووعدتها بحل مشاكلها.

وعلى جانب آخر، أكد رئيس مدينة رأس البر اللواء على حمدي أنه أبلغ كريمة بضرورة إخلاء المكان المخصص لها من قبلة المحافظة لعدم قانونيته، قابل توفير مكان آخر لها للوقوف به.

وتابع أن «كريمة» رفضت المكان الآخر الذي تم تخصيصه لها، مبررة ذلك بإن المساحة صغيرة، وطلبت مكان بديل بمساحة أكبر، وبالفعل وعدناها بذلك.

كانت في حوار سابق لها أكدت كريمة أنها تساعد زوجها في بيع الخضراوات بسوق رأس البر منذ 5 سنوات بعد إصابته في «عينه»، مما اضطره غير قادر على العمل.

وكشفت ما تتعرض له من الحملات المتتالية للإزالة، وقالت: «إن حملات الإزالة تتوالى عليهم، وكل ما تستطيع فعله هو إنقاذ ما يمكن إنقاذه إحنا بسببهم بنخسر الخضار والبضاعة».

وروت «كريمة»، تفاصيل الواقعة والصور، فقالت إنه عند علمها بوجود الحملة داخل السوق، قامت بجمع بضاعتها في أقفاص ووضعتها على أرصفة إحدى الحملات، حيث لا يحق للحملة أن تصادر بضائع من على أرصفة الحملات، إلا أن الحملة قامت بمصادرة البضاعة، وقاموا بأخذ عربة الخضراوات منها، قائلة: «قمت بالجري من الحملة ولكن لم يسمعوا كلامي وتوسلي ليهم وأصروا على اصطحابي لرئيس الحملة».