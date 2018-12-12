شكرا لقرائتكم خبر عن فتح منافذ جديدة لبيع الأسماك بسعر البورصة في 4 مراكز بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عن فتح منافذ جديدة مجهزة بثلاجات لبيع الأسماك بسعر بورصة اليوم بدون أي هامش ربح وذلك بمراكز ومدن «الزقازيق – أبوكبير – القرين – صان الحجر» لطرحها أمام المواطنين بأسعار مخفضة عن السوق، وذلك في إطار استغلال المحافظة لمواردها وثرواتها لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين ومواجهة جشع التجار تحت إشراف مديريات الصحة والطب البيطرى والزراعة للرقابة على الأسعار وضمان جودة وسلامة الأسماك حفاظاً على المواطنين.
وأكد اللواء دكتور حسين الجندى سكرتير عام محافظة الشرقية، أن المحافظة تمتلك مساحات كبيرة من المزارع السمكية تضم 1700 مزرعة سمكية على مساحة 40 ألف فدان حيث تمثل ثروة سمكية ضخمة للمحافظة، موضحاً أن فكرة التوسع في إنشاء وفتح منافذ لبيع الأسماك وطرحها في الأسواق أمام المواطنين وبأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن محدودى الدخل ولإستغلال المحافظة الجيد لمواردها في مشروعات تعود بالنفع والفائدة على المواطنين ومحاربة إستغلال وجشع التجار.
ومن جانبها، أشارت هبة عبدالتواب مدير إدارة الثروة السمكية بالديوان العام أن محافظة الشرقية من أكبر المحافظات إنتاجا للأسماك حيث تحتل المركز الثالث في إنتاج الأسماك بعد محافظتى كفر الشيخ والبحيرة موضحة أنه سيتم طرح الأسماك داخل ثلاجات بمنافذ البيع بمحيط مبنى رئاسة مجالس المدن.
شكرا لقرائتكم خبر عن فتح منافذ جديدة لبيع الأسماك بسعر البورصة في 4 مراكز بالشرقية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة المصرى اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي المصرى اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .