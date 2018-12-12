شكرا لقرائتكم خبر عن فتح منافذ جديدة لبيع الأسماك بسعر البورصة في 4 مراكز بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عن فتح ‏منافذ جديدة مجهزة بثلاجات لبيع الأسماك بسعر بورصة اليوم بدون أي هامش ربح وذلك بمراكز ‏ومدن «الزقازيق – أبوكبير – القرين – صان الحجر» لطرحها أمام ‏المواطنين بأسعار مخفضة عن السوق، وذلك في إطار استغلال المحافظة لمواردها وثرواتها لتعود بالنفع والفائدة ‏على المواطنين ومواجهة جشع ‏التجار تحت إشراف مديريات الصحة والطب البيطرى والزراعة ‏للرقابة على الأسعار وضمان جودة وسلامة الأسماك حفاظاً على ‏المواطنين.

وأكد اللواء دكتور حسين الجندى سكرتير عام محافظة الشرقية، أن ‏المحافظة تمتلك مساحات كبيرة من المزارع السمكية تضم 1700 مزرعة ‏سمكية على مساحة 40 ألف فدان حيث تمثل ثروة سمكية ضخمة ‏للمحافظة، موضحاً أن فكرة التوسع في إنشاء وفتح منافذ لبيع الأسماك ‏وطرحها في الأسواق أمام المواطنين وبأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن ‏محدودى الدخل ولإستغلال المحافظة الجيد لمواردها في مشروعات تعود بالنفع ‏والفائدة على المواطنين ومحاربة إستغلال وجشع التجار. ‏

ومن جانبها، أشارت هبة عبدالتواب مدير إدارة الثروة السمكية بالديوان العام أن محافظة الشرقية من أكبر المحافظات إنتاجا للأسماك حيث تحتل المركز ‏الثالث في إنتاج الأسماك بعد محافظتى كفر الشيخ والبحيرة‏ موضحة أنه سيتم طرح الأسماك داخل ثلاجات بمنافذ البيع بمحيط مبنى رئاسة مجالس المدن.