شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا يتفقد أعمال محطة محولات نجع حمادي الجديدة بتكلفة مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، يرافقه المهندس صلاح عزت نائب رئيس الشركه المصرية لنقل الكهرباء بالمنطقه الجنوبيه والمهندس أحمد فتحي رئيس قطاع المشروعات بمنطقة مصر العليا بالشركة المصرية لنقل الكهرباء الأعمال الإنشائية التي تجري بمحطة محولات نجع حمادي الجديدة جهد 500 كيلو فولت على مساحة حوالي 250 ألف متر بمنطقة هو الصناعية بتكلفة مالية تصل إلى مليار جنيه.

أوضح «الهجان» أن أعمال الإنشاء بالمحطة الجديدة بدأت في أغسطس من العام الجاري، ومن المقرر انتهائها خلال العام المقبل، لافتا إلى أن العمل بالمحطة يجري على قدم وساق وسيتم تجهيزها بأحدث الأجهزة والمعدات المستخدمة في مجال إنشاء وتجهيز المحطات، مشيرا إلى أن المحطة سوف تستقبل الكهرباء من محطات التوليد ببني سويف وطاقتها 4800 ميجا ومحطة بنبان بمحافظة أسوان لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية وقدرتها 2000 ميجا، وذلك عبر خطوط كهرباء رباعية الحزمة جهد (500 ك.ف) ومن ثم توزيعها على التجمعات العمرانية والمشروعات الاستثمارية سواء داخل المحافظة أو خارجها.

وأضاف أنه سيتم ربط المحطة الجديدة بمحطة محولات نجع حمادي جهد 500 كيلو فولت القائمة، وكذلك سيتم ربطها بشبكة الكهرباء القائمة بشرق النيل والشبكة الجديدة غرب النيل، وذلك لتوفير الطاقة اللازمة للمنطقة الصناعية بهو وتوسعات مصنع الألومنيوم المزمع إقامته لزيادة الإنتاج السنوي للمصنع من 300 ألف طن إلى 550 ألف طن سنويا بزيادة 250 ألف طن كل سنه عن الإنتاج الحالي، وهو ما يلزم توفير 400 ميجا من الطاقة الكهربائية لتغطية احتياجات هذه التوسعات.

وذكر محافظ قنا أنه يجري تنفيذ المحطة تحت إشراف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ضمن خطة التوسعات التي تسعى الوزارة لتنفيذها لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء حتى يتسنى نقل الطاقة الكهربائية من محطات الإنتاج إلى محطات التوزيع ثم إلى المستهلك دون انقطاع أو أعطال، مؤكدا على أهمية خدمات الكهرباء لاسيما وأنها تمثل عاملا أساسيا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية نظرا لدورها المؤثر في تلبية الاحتياجات اليومية للمواطن في مختلف القطاعات الخدمية.