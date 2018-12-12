شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: تزويج 14 مليون فتاة قاصر حول العالم سنوياً .. وزواج القاصرات «جريمة اغتصاب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت دراسة علمية حديثة أعدتها سارة طالب السهيل باحثة في شؤون المرأة والطفل تزويج 14 مليون فتاة قاصر حول العالم سنوياً وان العالم العربى يشهد تزويج فتاة من بين 7 قبل بلوغها سنة الـ18 عاماً .

وقالت «السهيل» – في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» – أن هذة الأرقام رصدتها الاحصاءات الدولية، مشيرة إلى ارتباط ظاهر تزويج القاصرات بالعديد من العوامل مثل الفقر والجهل والخضوع للعادات والتقاليد في بعض الدول وكذا ارتباطاً بالنظرة التقليدية التي ترى في زواج الفتاة المبكر امراً ضرورياً خاصة في المجتمعات العربية للأسف .

وأوضحت أن تزويج القاصرات في سن التاسعة يمثل جريمة اغتصاب مكتملة الاركان، وهذا يخالف اتفاقية سيداو الخاصة بحقوق المرأة، مشيرة إلى أن المرأة تحصل على بعض من حقوقها في المدن والاماكن المتحضرة بعيدا عن الريف والباديه والمناطق النائيه فإمرأة المدينة والعواصم الكبرى لا تمثل المرأة في كل انحاء الوطن أو المجتمع لانها في الشرق الأوسط تختلف كثيرا عن قريناتها في الريف أو الباديه كما انها تختلف ايضا من منطقه لاخرى في المدينه نفسها تبعا للمعيار الثقافي والمادي والخلفيه الاجتماعيه ومن هنا نستنتج ان من اخذت حقها من النساء ما هن إلا نسبه صغيره جدا مقارنة بعامة شؤون المرأة.

وأشارت الدراسة إلى أن ظاهرة الزواج المبكر تشكل خطرا يهدد سلامة المجتمعات في العالم كله صحيا ونفسيا واقتصاديا ايضا، كما انه يخالف القوانين والمواثيق الدولية المختصة بالسن المناسب للزواج والقدرة على تكوين اسرة ناجحة.

ولفتت إلى أن اتفاقية (سيداو) تنصّ على أنّ خطوبة الأطفال وزواجهم ليس لهما أيّ أثرٍ قانونيّ، كما يجب أن تتّخذ الدول الإجراءات التشريعيّة جميعها؛ لتحديد سنٍّ أدنى للزّواج، وتسجيله في سجلٍّ رسميّ، وخَرْقُ هذا البند يتمّ إذا كان أحد الزّوجين دون سِنّ الثامنة عشرة، ولم يكتمل نموّه الجسديّ، وبهذا يُعدّ زواجهما قانونيّاً زواجَ أطفال مشيرة إلى أن هناك قناعة لدى الاجيال العربية في التزويج المبكر لبناتهم مرتبط بإجماع رجال الدين على أن سن الزواج مرتبطة بعلامات البلوغ لدى الفتاة، الذي يتراوح ما بين سن تراوح ما بين 9 و13 سنة وهي فترة خروج من الطفولة إلى مراهقة تفتقر لنضج الاحساس والعقل وفهم الحياة الاسرية والاجتماعية والطامة الكبرى، ان الفتاة في هذا السن الصغير لا تكون مؤهلة لذلك نفسياً وجسدياً، وتحرم من حقها الشرعي في حق تقرير مصيرها واختيار من يناسبها للزواج، فقد يتم تزويجها في سن مبكرة من رجل لا تعرفه وقد يكبرها أحياناً بعشرات السنين!

وتابعت الدراسة :رغم جهود الدول العربية للعمل على تغيير ثقافة الزواج المبكر عبر سن تشريعات قانونية تحدد سن الزواج ما بين 17، و18 عاما، فان الواقع العملي يؤكد ان المجتمع يجد في هذه القوانين من الثغرات التي يتحايل بها على القانون ويتم تزويج البنات في كثير من الحالات عند عمر 13 عاما، مدعومين في ذلك بموقف رجال الدين فكلا من مصر والمغرب على سبيل المثال، لجأتا إلى تحديد سن الزواج بـ18 سنة، إلا ان الاهالي يلتفون حول هذا القانون، وقد يلجؤون للتزوير عبر ما يعرف بالتسنين لتغيير عمر الفتاة من 13 إلى 18 بأوراق مزورة وبموجبها يتم التزويج، بل اجبار الكثير من المراهقات على الزواج في سن مبكرة تصل في بعض الحالات إلى 13 سنة أما في بعض الدول مثل اليمن والسعودية، فقد تزوج الفتاة في عمر العاشرة لأن السلطات لم تحدد سناً قانونية للزواج، وحتى اذا ما اقر تشريعا قانونيا للسن فانه لا يتم الالتزام به وفي مصر والسودان واليمن يزدهر الزواج المبكر في اوساط الأسر الفقيرة أو الأمّية، بينما في الخليج خاصة السعودية يتم التزويج المبكر بهدف ضمان الحفاظ على عفة الفتاة أو تجنبا من تعرضها للعنوسة.

وأشارت الدراسة إلى أنه زادت مشكلة تزويج القاصرات تفاقما في العالم العربي بعد تدهور الاوضاع الامنية في سوريا، وجود الالاف من اللاجئات السوريات بالأردن، واضطرار بعض الاسر لتزويج بناتهن لعدم قدرتهم على اعالتهن، ولحمايتهن من اية مخاطر محتملة وسط حياة اللجوء، مما يؤدي لحرمانهن من التمتع بحياة صحية سليمة وفرص التعليم الضرورية للتطور، بجانب تعرضهن لحالات الطلاق بسبب نقص خبراتهن الحياتية اما في العراق فالقانون في المادة السابعة من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل يشترط لإتمام الزواج، العقل واكمال الثامنة عشرة من العمر وفي مسح أجراه الجهاز المركزي للإحصاء في العراق عام ٢٠١١ تبين أن 5% من النساء تزوجن بعمر دون 15 سنة، وحوالي 22% تزوجن دون سنة 18 .

وكشفت عن أن القوانين التي تنص على حماية الاطفال من الزواج المبكر أصبحت مجرد ديكور وتوصياتها للمؤسسات الدولية مجرد تسالي صالونات .

وذكرت الدراسة أنه على الصعيدين النفسي والاجتماعي، فان الفتيات القاصرات يقعن فريسة للاغتصاب تحت مسمي الزواج من خلال ما يقع فيه من عنف جسدي، حيث يعتبر ما يقوم به الزوج مع زوجته القاصر عنفاً من الناحيتين الصحية والنفسية كما ان حرمان الطفل أو الطفلة من طفولتهم والقفز عبر مراحل العمر من الطفولة إلى الشباب والنضوج فجأة دون تدريج من اسوء ما يمكن ان يحصل للطفل أو الطفلة فهو عندما يكبر سيعود مجددا ليعيش فترة المراهقة المتأخرة وربما يعود حتى للطفولة التي لم يعيشها وبعض الحالات من الزواج المبكر بعد مدة من الزواج حتى لو بعد عشر سنوات أو اكثر بعض الأزواج أو الزواجات يهربون من الواقع ويتركون كل شيء كنوع من ردة الفعل .

ولفتت الدراسة إلى أن الطفل يتعرض لـ3 أنواع من العنف هي العنف الجسدي وهو أشهرها وأكثرها إنتشارا وشيوعا في معظم البيوت العربية بمجتمعنا وهو يكون ممن له الولاية على الطفل ويستخدم الضرب باليد أو بالعصا أو أي آلة وهو يكون أغلبه من الأب أو شد الشعر والعنف النفسي وهوالإيذاء المعنوى الذي يتعرض له الطفل من ذويه مثل الإهمال أوالحرمان من الحرية بالحبس بالمنزل مثلا أوالعزل وعدم الإختلاط مما يجعل الطفل إنطوائيا في حالة خوف من أي شىء والعنف الصحي وهو قليل ولكنه خطير في نفس الوقت يعانى فيه الطفل من عدم توافر الرعاية الصحية اللازمة لمن في عمره قد يكون سببها عن قصد ذويه أو إهمالهم لهذه الناحية أوعدم المقدرة المادية، أوالتجويع مشيرة إلى أن العنف الأسرى الموجه للطفل يعتبر أسوء أشكال العنف ضد الطفل ويحدث بصورة شبه يومية وأثبتت الإحصائيات أن أعلى نسبة ضحايا العنف الأسرى هي بين الشابات من سن 15 إلى 35 سنة وتصل النسبة لـ 65%، كما أكدت الدراسات أن العنف يتناسب تناسب عكسى مع عمر الطفل بمعنى كلما كان عمر الطفل أصغر زاد العنف وكلما كان عمر الطفل أكبر يقل العنف وهو ما يعكس طبيعة الفاعل الذي يمارس العنف ويوجهه لبراءة الطفل ويدل على ضعفه ودنائة تصرفه وسلوكه الغير سوى.