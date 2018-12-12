شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة شمال سيناء تطلق «صوتك مسموع» لتلقي شكاوى المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت محافظة شمال سيناء مبادرة «صوتك مسموع»، تحت رعاية كل من اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية.

وأكد «شوشة» في تصريحات صحفية، الأربعاء، أنه سيتم استقبال شكاوي المواطنين الخاصة بمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والإشغالات والمقترحات والحلول عن طريق الواتس آب على رقم 0115060783 أو عن طريق الخط الساخن 10330.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تشكيل فرق عمل بالمحافظة برئاسة سكرتير عام المحافظة لسرعة الاستجابة للشكاوى الواردة من المواطنين والرد عليها.