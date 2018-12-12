شكرا لقرائتكم خبر عن مبروك عطية للأزواج: «ممنوع تُبص في موبايل المدام.. وعندي الدليل» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أجاب الدكتور مبروك عطية عن أحقية الزوج في مشاهدة هاتف زوجته الخاص. وقال عطية في حديثه مع شريف عامر عبر شاشة «إم بي سي مصر»، ببرنامج «يحدث في مصر»، أن مشاهدة الزوج لهاتف الزوجة ممنوع وذلك لأن بعض الظن إثم. وتابع عطية، قائلاً: «أن من يخون زوجته فهو يخون الله في الأول»، وأكمل: «الهاتف المحمول يكون ملكية خاصة للزوجة خاصة إن كان والدها أو هي من اشتراه، وحتى وإن كان الهاتف هدية من الزوجة هيكون ملكية خاصة فلا أحد ينظر للهدية التي قدمها».

شكرا لقرائتكم خبر عن مبروك عطية للأزواج: «ممنوع تُبص في موبايل المدام.. وعندي الدليل» (فيديو) على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة المصرى اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي المصرى اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .