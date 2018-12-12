شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار جزئي بكوبري الفردان في الإسماعيلية.. والمحافظ يصدر تعليمات بغلقه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرص اللواء حمدي عثمان، محافظ الإسماعيلية، على التوجه بشكل فوري إلى منطقة الكيلو11 بطريق (الإسماعيلية – بورسعيد) فور تلقيه خبر بحدوث انهيار جزئي بكوبري الكيلو 11 بنطاق الوحدة المحلية لقرية الفردان، والذي يخدم عدة طرق تربط بين الإسماعيلية ومحافظات الشرقية والدقهلية، وذلك للاطمئنان على سلامة الأهالى بالمنطقة ومتابعة الموقف ميدانيا على الطبيعة.

وأغلقت إدارة مرور الإسماعيلية الطريق المؤدي للكيلو 11 بمنطقة الفردان بطريق القنطرة غرب. فيما شرع مسؤولو الطرق والكبارى بالمحافظة في معاينة الجزء المنهار لمعرفة أسباب الانهيار، ولم تتأثر حركة العبور على طرق بورسعيد أو الزقازيق بالانهيار والذى لم يسفر عن أي إصابات.

وكان المحافظ قد توجه للموقع في الساعة الثامنة مساء الثلاثاء، حيث رافقه المهندس عبدالله الزغبى السكرتير العام للمحافظة، والعميد خالد كمال مدير إدارة الحماية المدنية، والعميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة المرور، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وأصدر عثمان تعليمات بغلق كوبري ك 11 المؤدي للشرقية والدقهلية وغرب قرية الفردان حرصا على سلامة المواطنين ومستخدمى الكوبري وتم تعديل المسارات المرورية بالمنطقة، كما أعطى توجيهات إلى ممثلى هيئة الطرق والكبارى والموارد المائية والري بسرعة اتخاذ الإجراءات التنفيذية لإحلال وتجديد الكوبري بأسرع وقت ممكن، كما تم التنسيق مع إدارة المرور بتحديد الطرق البديلة مثل كوبري ك 7 مرورا بالطربق الاوسط ثم طريق الصالحية.

وكشف مصدر مسؤول بالطرق والكبارى عن أن العمر الافتراضي من أسباب الانهيار، مرجعا عمر الكوبري لأكثر من عام وعبور سيارات النقل الثقيل عليه.