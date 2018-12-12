شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يبحث فرص التعاون المشترك مع وفد CCECC الصينية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، وفد شركة CCECC الصينية المتخصصة في مجال السكك الحديدية، وذلك لبحث فرص التعاون المشترك بين الجانبين، بحضور المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، والمهندس وجدي رضوان، معاون وزير النقل للسكك الحديدية والمترو .

وأكد «عرفات» أن قطاع النقل في مصر يشهد تطورا كبيرا في ظل الإرادة السياسة الكبيرة الداعمة لتطوير وتحديث كافة قطاعات النقل، مشيرا إلى أن هناك فرص استثمارية واعدة في هذا المجال والتي من الممكن التعاون من خلالها مثل مشروع القطار السريع 6 أكتوبر / الأقصر/أسوان، ومشروع القطار السريع الأقصر /الغردقة، مضيفا أن هذين المشروعين تم إعداد دراسات ما قبل الجدوى لهما من خلال أحد المكاتب الاستشارية الإسبانية.

وأشار الوزير إلى أهمية تنفيذ هذين المشروعين بنظام استثماري يتم دراسته جيدا (BOT- PPP)، حيث أن المشروع الأول يلبي الطلب المتزايد على التنقل للوجه القبلي ويعتبر أحد الركائز الأساسية للربط مع أفريقيا، وكون المشروع الثاني يساهم في التنمية السياحية ويخلق مجتمعات عمرانية جديدة.

كما تم التباحث حول رغبة الشركة في تنفيذ تجديد وتأهيل خطوط السكك الحديدية، حيث أوضح عرفات أن الوزارة تولي أهمية كبرى برفع كفاءة البنية الأساسية لشبكة السكك الحديدية، والتى من أهمها مشروعات تجديد خطوط السكك الحديدية بما يحافظ على سلامة مسير القطارات، مضيفاً أن تجديد خطوط السكة الحديد سيسهم في تعظيم دور الهيئة بنقل البضائع عبر السكك الحديدية لتخفيف الأعباء على الطرق، وزيادة العوائد المالية لها بما يساهم في تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على قيام الشركة بدراسة أماكن وقطاعات خطوط السكك الحديدية التي تحتاج إلى تجديد وإحلال وتقديم عرض فني ومالي وتمويلي لها.