شكرا لقرائتكم خبر عن «بحوث البساتين» ينظم 13 ندوة إرشادية في 11 محافظة في ديسمبر الجاري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مركز بحوث البساتين التابع لمركز البحوث الزراعية عن تنظيم 13 ندوة إرشادية في 11 محافظة خلال ديسمبر الجاري، بهدف توعية المزارعين والمهندسين الزراعيين بهذه المحافظة لرعاية محاصيل الخضر والفاكهة وزيادة إنتاجيتها.

وقال الدكتور محمد عبدالسلام جبر، مدير معهد بحوث البساتين، إن تلك الندوات يتم تنظيمها تحت رعاية الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، والدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، لافتا إلى أن الهدف الرئيسي لهذه الندوات الحفاظ على جودة محاصيل الخضر والفاكهة، سواء للاستهلاك المحلي أو زيادة القدرة التصديرية لها بما يساهم في زيادة الدخل القومي للبلاد.

وأشار مدير المعهد إلى أن خطة التدريب التي تم اعتمادها الشهر الجاري تم بالفعل الانتهاء من تنفيذ 4 ندوات إرشادية منها، خلال الأسبوع الأول من هذا الشهر، لافتا إلى أنه تم عقد ندوة حول أهم المشاكل التي تعتترض مزارعي البطاطس وكيفية التغلب عليها بمديرية الرزاعة في محافظة دمياط، فضلا عن ندوة حول خدمة ورعاية أشجار الزيتون بمديرية الزراعة في محافظة البحيرة، وندوة بعنوان: «التداول الأمثل للفراولة في مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية»، كذلك تم اليوم الأربعاء عقد ندوة حول معاملات البذور بالمواد النانونية في مديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية.

ومن جهته، قال الدكتور عبدالعزيز الطويل، وكيل معهد بحوث البساتين للإرشاد والتدريب، إنه من المقرر تنظيم ندوة حول عمليات الخدمة الشتوية لأشجار البرقوق بمديرية الرزاعة بالنوبارية يوم 16 من ديسمبر الجاري، فضلا عن ندوة حول الممارسات الزراعية الجديدة وتحسين صفات الجودة في الحبوب العطرية بمديرية الزراعة في محافظة أسيوط يوم 17 ديسمبر، كذلك ندوة إرشادية حول الخدمة الشتوية في مزارع الموالح بمديرية الزراعة في محافظة الغربية يوم 18 ديسمبر.

وأضاف أنه سيتم أيضا عقد ندوة حول رعاية وإنتاج الموز بمديرية الزراعة في محافظة بني سويف يوم 19 ديسمبر، فضلا عن ندوة تحت عنوان: «المعاملات الزراعية الهامة في حماية طماطم العروة الشتوية من البرودة وزراعة العروة المحيرة بمديرية الزراعة في محافظة الشرقية» يوم 23 ديسمبر، كذلك ندوة حول كيفية إنتاج ومواصفات الطماطم الشيري بمديرية الزراعة في محافظة القليوبية يوم 24 ديسمبر.

وأشار إلى أنه من المقرر أيضا تنظيم ندوة حول التداول الأمثل لثمار الموز بمحطة بحوث القناطر الخيرية يوم 25 ديسمبر، وندوة حول زراعة وإنتاج المحاصيل الورقية بمديرية الزراعة بالجيزة يوم 26 ديسمبر، فضلا عن ندوة حول أهمية الأنفاق البلاستيكية المنخفضة للخضر بمديرية الزراعة بمحافظة الإسماعيلية يوم 30 ديسمبر.