شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف: أجندة عمل طموحة لمد خدمة الصرف الصحي لجميع القرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، اجتماعاً مع وفد من وزارتي التنمية المحلية، والإسكان، لبحث آليات تفعيل المشاركة المجتمعية في توصيل خدمة الصرف الصحي للقرى غير المخدومة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

وناقش الاجتماع خطة المحافظة في مجال تفعيل المشاركة المجتمعية في قطاع الصرف الصحي بالقرى، حيث أوضح المحافظ أن الصرف الصحي يأتي في أولويات اهتمام المحافظة في الفترة الحالية من خلال الدفع بالمشروعات الجاري تنفيذها، بجانب العمل على تعظيم دور المشاركة المجتمعية لتحقيق نقلة نوعية في القطاع.

وأضاف عبدالجابر أن المحافظة بالفعل أعدت مقترحاً يضم عدداً من القرى التي ينطبق عليها الشروط الفنية بحسب تقرير شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، فيما يجرى التنسيق مع المجتمع المدني والأهالي لتوفير الجزء المطلوب توفيره عن طريق المشاركة الشعبية والمجتمعية، مؤكدا أن المحافظة لديها أجندة عمل طموحة يتم البدء في تنفيذها لمد خدمة الصرف الصحي لجميع القرى تحت شعار «قرى بني سويف خالية من مشكلة الصرف الصحي»، خاصة وأن القيادة السياسية تضع الصعيد في مقدمة الخطة التنموية للدولة.

حضرالاجتماع المهندس محمد سيد مساعد وزير التنمية المحلية، واللواء عصام العلقامي، سكرتير عام المحافظة، والمهندس شريف عيسى، من وزارة الإسكان، والدكتور محمد حسين مدير عام الـ Gis بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور رفعت عبدالوهاب استشاري البحوث والتطوير، والمهندس محمد سعيد، رئيس شركة مياه بني سويف، والمحاسب محمود المغربي، مدير مكتب المحافظ، والمهندسة نهى خاطر، مدير المكتب الفني.