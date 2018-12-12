شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. «القوات المسلحة» تُصدر البيان 30 عن العملية الشاملة سيناء 2018 (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة البيان رقم 30 للعملية الشاملة سيناء 2018، وفيما يلي نص البيان:

فى إطار إستكمال مراحل العملية الشاملة سيناء 2018 لمكافحة الارهاب على كافة الإتجاهات الاستراتيجية للدولة أسفرت العمليات خلال الفترة الماضية عن تحقيق النتائج الاتية:

- قيام القوات الجوية بإستهداف وتدمير سيارة دفع رباعى مختبئة داخل إحدى المزارع وتدمير مخزن للذخيرة ووكراً وسيارة يستقلها عدد من العناصر الإرهابية بشمال سيناء وتدمير (61) سيارة دفع رباعى على الحدود الغربية والجنوبية، والقضاء على(3) أفراد شديدى الخطورة بالظهير الصحراوى .

- القضاء علي عدد (24 ) عنصر تكفيرى مسلح شديدى الخطورة خلال تبادل لإطلاق النيران مع القوات عثر بحوزتهم على عدد من الاسلحة والذخائر وأجهزة الاتصالات فى نطاق الجيشين الثانى والثالث الميدانيين.

- القبض على عدد ( 403 ) فرد من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائياً والمشتبه بهم ، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

- قيام عناصر المهندسين العسكريين بإكتشاف وتفجير عدد ( 344) عبوة ناسفة تم زراعتها لإستهداف قوات المداهمات على طرق التحرك بمناطق العمليات .

- إكتشاف وتدمير عدد (342 ) مخبأ وملجأ ووكر لإيواء العناصر الإرهابية عثر بداخلهم كميات من المواد المتفجره وقطع غيار السيارات والدراجات النارية ومواد الإعاشة بشمال ووسط سيناء .

- ضبط وتدمير والتحفظ على عدد ( 27) سيارة تستخدمها العناصر الإرهابية ، وعدد(83) دراجة نارية بدون لوحات معدنية خلال أعمال التمشيط والمداهمة .

- فيما تنفذ القوات البحرية مهامها المخططة بمسرح عمليات البحرين المتوسط والأحمر لتأمين الأهداف الإقتصادية وتأمين الشريط الساحلى ضد أعمال التسلل البحرى من وإلى الساحل ، وتفعيل إجراءات الأمن البحرى داخل مياهنا الإقليمية .

كما قامت قوات حرس الحدود على كافة الإتجاهات الإستراتيجية بتنفيذ النجاحات الأتية:-

ضبط 2750 طلقة بندقية ألية و 250 طلقة خرطوش ، 2423 كجم لجوهر الحشيش المخدر 6246 كجم من نبات البانجو المخدر ، وضبط 80 كجم لجوهر الهيروين المخدر بالتعاون مع وزارة الداخلية ، و700 الف قرص مخدر وإحباط محاولة تسلل لعدد 2833 فرد من جنسيات مختلفة عبر الحدود ، وضبط 76 عربة وعائمة و 4 دراجات نارية تستخدم فى اعمال التهريب وضبط 5 أجهزة للتنقيب عن المعادن و 9 طن من الحجارة المخلوطة بخام الذهب. وإكتشاف وتدمير 4 فتحات أنفاق بشمال سيناء بالتعاون مع عناصر المهندسيين العسكريين .

ونتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات تم إستشهاد مجند أثناء الإشتباك وتطهير البؤر الارهابية .وتؤكد القوات المسلحة والشرطة على استمرار جهودهما لتوفير الحماية والأمن لشعب مصر العظيم .