شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على الصياد المفقود حيًا بـ«وادي جاسوس» بالبحر الأحمر (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت أسرة الصياد الذي فقد على متن مركب صيد بالبحر الأحمر، أنه تم العثور عليه بمنطقة شاطئ وادي جاسوس جنوب سفاجا على قيد الحياة بعد أن دفعت التيارات المائية والأمواج مركب الصيد المتعطل إلى الشاطئ.

كانت منطقة البحر الأحمر قد شهدت فقد صياد في العقد الثالث من عمره في مياه البحر الأحمر بعد تعطل مركب صيد كان على متنه، وذلك بمنطقة سهل حشيش جنوب الغردقة، فيما تمكن إثنين من الصيادين من النجاة والسباحة حتى الشاطئ وتم إخطار الأجهزة الأمنية بسفاجا بالواقعة.

وأكدت أسرة الصياد المفقود أنه يدعى فراج عمر راشد، وعمره ٣٠ عام كان في رحلة صيد على مركب «البرنسيسة إيناس»، بمنطقة سهل حشيش وتوقفت محركات مركب الصيد فيما تمكن إثنين من الصيادين من القفز في المياه والسباحة حتى الخروج للشاطئ، مؤكدين أن سرعة الرياح والتيارات المائية جرفت مركب الصيد إلى المياه المفتوحة.