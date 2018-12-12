شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الأربعاء.. الأخبار المتوقعة 12 ديسمبر 2018 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة في المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، لمدة يومين احتفالية كبرى للأبناء من ذوى الإعاقة، وذلك في إطار فعاليات الوزارة للاحتفال باليوم العالمي للمعاق الذي يوافق 13 ديسمبر من كل عام.

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 215 إرهابيا من عناصر «جماعة الإخوان» الإرهابية، في قضية اتهامهم بتشكيل مجموعات مسلحة باسم «كتائب حلوان» لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط ومنشآت الشرطة، وتخريب الأملاك والمنشآت العامة،خاصة أبراج ومحولات الكهرباء.

يلقي مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، الكلمة الرئيسية للمؤتمر العالمي للوحدة الإسلامية الذي ينعقد في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، تحت عنوان «مخاطر التصنيف والإقصاء.. تعزيز مفاهيم الدولة الوطنية وقيمها المشتركة»، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

يعقد بالعاصمة الموريتانية نواكشوط الاجتماع التاسع لوزراء النقل لدول غرب البحر الأبيض المتوسط (5+5)، الذي من المقرر أن يناقش ويعتمد خطة عمل لتقوية التعاون بين البلدان الأعضاء في مجال النقل.

تتوجه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إلى أيرلندا لمقابلة رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فرادكار؛ من أجل مناقشة اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «البريكست».

يصل وزير خارجية كولومبيا كارلوس هولمز تروخيلو إلى العاصمة الصينية بكين في زيارة رسمية، بناء على دعوة من عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي، يبحث خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين.

ينظم المجلس القومي للمرأة، مجموعة من الأنشطة بمحافظة المنيا لعدد من الواعظات والراهبات وخادمات الكنائس من محافظتي القاهرة والمنيا لمدة 3 أيام؛ استكمالا لمبادرة المجلس «معا في خدمة الوطن»، وتستهدف الأنشطة دمج واعظات وزارة الأوقاف والراهبات وخادمات الكنائس في عمل مشترك؛ لحث المجتمع على قبول التنوع واحترام الاختلاف ومواجهة التطرف والإرهاب وتصحيح الأفكار المتطرفة لدى الأسر ومن ثم توعية أبنائهن بتعاليم الأديان الصحيحة ونشر سماحة تعاليم الدين الإسلامي والمسيحي في شؤون المرأة.

يحيي العالم، لأول مرة، اليوم الدولي للتغطية الصحية الشاملة 2018 تحت شعار «توحيد الصفوف من أجل التغطية الصحية الشاملة: لقد حان الآن وقت العمل الجماعي»، حيث يهدف الاحتفال إلى إذكاء الوعي بالحاجة إلى نظم صحية قوية قادرة على الصمود وتغطية صحية شاملة مع الشركاء من أصحاب المصلحة المتعددين.