شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يصل إلى تنزانيا على رأس وفد رفيع المستوى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى دار السلام عاصمة تنزانيا، مساء الثلاثاء، حيث كان في استقباله نظيره التنزاني قاسم مجاليو وعدد من كبار المسئولين.

يشهد رئيس الوزراء، الأربعاء، احتفالية توقيع عقد إنشاء مشروع سد ستيجلر جورج لتوليد الطاقة الكهرومائية في حوض نهر روفيجي، والفائز به التحالف المصري لشركتي المقاولون العرب والسويدي الكتريك، ويرافقه خلال الزيارة وفد رفيع المستوي يضم الدكتور محمد شاكر المرقبى، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، وعددا من المسئولين ورجال الصناعة والمستثمرين.