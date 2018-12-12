شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة: دور الإعلام «نقل الإيجابيات».. وأسامة كمال: «أسأنا بالفعل لبعض الأشقاء» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتبر المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن دور الإعلام يتمثل في «نقل الصورة الإيجابية لتحفيز المواطنين، وعدم تسليط الضوء على السلبيات»، فيما رأى الإعلامي أسامة كمال أن الإعلام «أساء لعلاقات مصر مع الدول الأفريقية».

وقال في حواره مع برنامج «مساء DMC»، مساء الثلاثاء: «أنا واحد من الناس يهمني إن الوظيفة تتم، ونحن كوزارة فنية نتعامل مع المواطنين اللي جايين في سكتنا، والمواطن العادي لا أعتقد أن له دورًا في عمل الوزارة، أما عن ثقافة المواطن فهذا دور الإعلام المحترم، وإذا كنا نحن نطور ثقافتنا فعلى الإعلام أن يفعل» المثل.

من جهته، قال الإعلامي أسامة كمال، مقدم البرنامج، إن «الإعلام المصري خلال السنوات الماضي أسهم في الإساءة لبعض أشقائنا وبعض حلفاءنا في أفريقيا بسبب نقص المعلومات والخبرات»، مضيفا: «أعترف أننا كإعلام أسئنا لهذا الملف».