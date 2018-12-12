شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسماعيلية يوجه بإحلال وتجديد شامل لكوبري الكيلو 11 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى اللواء حمدي عثمان، محافظ الإسماعيلية، جولة بمنطقة الكيلو 11 بطريق الإسماعيلية بورسعيد، فور تلقيه خبرا بوقوع انهيار جزئي بكوبري الكيلو 11 بنطاق الوحدة المحلية لقرية الفردان، والذي يخدم عدة طرق تربط بين الإسماعيلية ومحافظات الشرقية والدقهلية وذلك للاطمئنان على سلامة المواطنيين والأهالي بالمنطقة ومتابعة الموقف ميدانيا على الطبيعة.

وتوجه المحافظ لموقع الحدث في الثامنة مساء الثلاثاء، رفقة المهندس عبدالله الزغبي، السكرتير العام للمحافظة والعميد خالد كمال مدير إدارة الحماية المدنية والعميد حمدي عبدالنبي مدير إدارة المرور وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وأصدر محافظ الإسماعيلية تعليمات بغلق الكوبري المؤدي للشرقية والدقهلية وغرب قرية الفردان حرصا على سلامة المواطنين ومستخدمي الكوبري وتم تعديل المسارات المرورية بالمنطقة.

وأعطى المحافظ توجيهات إلى ممثلي هيئة الطرق والكباري والموارد المائية والري بسرعة اتخاذ الإجراءات التنفيذية لإحلال وتجديد الكوبري بأسرع وقت ممكن، كما جرى التنسيق مع إدارة المرور بتحديد الطرق البديلة مثل كوبري ك 7 مرورا بالطريق الأوسط ثم طريق الصالحية.