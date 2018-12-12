شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم شمال سيناء: منع الإجازات استعدادًا لامتحانات نصف العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت المهندسة ليلى مرتجى، وكيل وزارة التربية والتعليم في شمال سيناء، تعليماتها بمنع الإجازات خلال الفترة المقبلة، حيث تم توزيعها على مختلف الإدارات التعليمية لتعميمها على جميع المراحل التعليمية.

وأكدت وكيل الوزارة، في بيان، الثلاثاء، أن هذه التعليمات بمنع الإجازات نظرا لقرب موعد امتحانات نصف العام الدراسي، وحرصا على مصلحة أبنائنا الطلاب وانتظام العملية التعليمية بمختلف مراحلها، علاوة على انتظام العمل في دواوين الإدارات لإنهاء الأعمال الإدارية ومتابعة الامتحانات، وكذا متابعة العمل داخل المدارس.

وأشارت إلى استمرار الدراسة بالنسبة لتلاميذ الصف الأول الابتدائي ومرحلة رياض الأطفال، وأنه لذلك لن يتمت الاستعانة بمعلمي ومعلمات الصف الأول الابتدائي ومرحلة رياض الأطفال في أعمال الامتحانات، مشددة على ضرورة تنفيذ التعليمات بكل دقة نظرا لأهميتها.