شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل 11 منزلًا في بئر العبد بـ390 ألف جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلمت لجنة مشتركة من مجلس مدينة بئر العبد وجهاز تعمير شمال سيناء، المرحلة الأولى للمنازل التي أعيد تأهيلها بمعرفة جهاز التعمير في قرية 6 أكتوبر، تنفيذا لتوجيهات المحافظ محمد عبدالفضيل شوشة.

وأكد العميد إيهاب فرغلي، رئيس مركز ومدينة بئر العبد، في بيان، الثلاثاء، أن عدد منازل المرحلة الأولى التي تم تأهيلها بلغ 11 منزلا بتكليفة 390 ألف جنيها.

وأشار إلى أنه سيتم استكمال تأهيل بقية المنازل وعددها 47 منزلا فور توفير الاعتمادات المالية اللازمة لإعادة تأهيلها.