شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الزقازيق: أجرينا 7 آلاف عملية ولادة في 2018 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة ميرفت عسكر، نائب رئيس جامعة الزقازيق لشؤون الدراسات العليا والبحوث، أن قسم النساء والتوليد في المستشفى الجامعي خلال العام الجاري 2018 استقبل 13257 حالة وتم إجراء 7013 عملية.

جاء ذلك خلال افتتاح أعمال المؤتمر العشرين لقسم أمراض النساء والذي عقد الثلاثاء بحضور ومشاركة من أساتذة الجامعات المصرية ومن استشاري وزارة الصحة والتأمين العلاجي ومستشفيات وزارة الدفاع والشرطة لمناقشة 40 بحث في مختلف جوانب علم التوليد وأمراض النساء خلال جلساته العلمية في مجال الآشعة للموجات فوق الصوتية والجديد والمستحدث ومشاكل العقم والإخصاب والحمل المساعد والمناظير الضوئية في علم النساء وكذلك طب الجنين وعلم أورام الجهاز التناسلي.

وأضافت نائب رئيس الجامعة قائلة أن المؤتمر يقدم إضافة نوعية وقّيمة من خلال المحاور المطروحة للنقاش خاصة في وجود ومشاركة كوكبة متميزة من العلماء والأساتذة الأجلاء لتقديم خلاصة تجاربهم وخبراتهم العلمية خلال جلساته العلمية على مدى يومين بهدف تشجيع النقاش العلمي بين الخبراء والمشاركين وتطوير القدرات والمهارات للأطباء الشبان ولا يسعني إلا أن أغتنم هذا اللقاء المتميز لأثمن الجهود المخلصة التي يبذلها أساتذة قسم أمراض النساء والتوليد كأحد الأقسام النشطة الزاخرة بالمعرفة العلمية والكفاءة الطبية لتقديم رعاية طبية وخدمات علاجية متميزة داخل المستشفيات الجامعية للمرأة في محافظة الشرقية وما حولها من محافظات بما يساهم في تطوير المنظومة الصحية في مصر.

من جانبه قدم الدكتور عبدالمجيد سرحان، رئيس قسم أمراض النساء والتوليد، إنجازات القسم في أفراده وشخوصه الذين اثروا ووضعوا بصمات، مشيرًا إلى أن المؤتمر يعد العشرون من سلسلة النشاط العلمي والإنجازات العلمية للقسم والذي ضم عدد من الأساتذة الذين ساهموا بقدر كبير في نجاح هذا القسم بداية بالدكتور عاطف غالي مؤسس القسم ومرورا بأساتذة متميزين أسسوا لنشاطات علمية كثيرة منها المواظبة على إقامة مؤتمر القسم بصورته الجديدة مشيرًا إلى أن الجيل الحالي حقق الكثير من أحلام السابقين ويقدم أفضل خدمة وتمثيل للقسم على مستوي الجامعات المصرية سواء في المؤتمرات العلمية الداخلية والدولية أو الدورات في مجال النساء والتوليد المختلفة إلا وتجد ممثلين لنا ومنهم من لهم كتب ومؤلفات تدرس ضمن مناهج كلية الزمالة البريطانية وأيضًا المشاركة في مناقشات رسائل دكتوراة في جامعات أوروبية وغيرهم ممن اجري حالات وعمليات نادرة لم تعرف من قبل

وذكر أن جيل المدرسين المساعدين والمدرسين من الشباب الواعد الصاعد حقق سبقا لم يحدث من قبل وهو حصول 10 على الزمالة البريطانية وزمالة المناظير الأوروبية.

من جانبه أكد الدكتور عبدالمنعم أبوشرخ، عميد الكلية، أن الكلية تحرص على تقديم الدعم المادي لتوفير المناظير والمستلزمات لتجهيز القسم والوحدات الملحقة بما سيحقق طفرة جديدة في القسم.