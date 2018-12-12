شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر لـ"الخليج 365": اختيار أحمد نايف الدليمى سفيرا لبغداد لدى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر عراقى مطلع، أن وزارة الخارجية العراقية رشحت السفير أحمد نايف الدليمى سفيرا لبغداد فى القاهرة، مشيرا إلى أن السفير الجديد سيحضر إلى القاهرة قريبا لتقديم أوراق اعتماده إلى الرئاسة المصرية.

وقال المصدر العراقى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، اليوم الأربعاء، إن الخارجية العراقية رشحت السفير أحمد نايف الدليمى سفيرا لبغداد فى القاهرة.

ويترأس السفير أحمد نايف الدليمى الدائرة العربية فى وزارة الخارجية العراقية، وخدم فى عدد من السفارات العراقية فى الدول العربية أبرزها سفير بغداد لدى البحرين وموريتانيا.

وأنهى السفير العراقى لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، حبيب محمد هادى الصدر فترة عمله فى مصر.

ويجدر الإشارة إلى أن السفير حبيب محمد هادى الصدر المندوب لجمهورية العراق لدى الجامعة العربية، كان قد قدم أوراق اعتماده رسميا إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط فى 18 ديسمبر عام 2016.