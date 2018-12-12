شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يلتقى الوفود السياحية بمتحف ميت رهينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة على تفقد متحف ميت رهينة بمركز ومدينة البدرشين للاطمئنان على معدلات تواجد الوفود السياحية الزائرين للمتحف.

تصريحات المحافظ جاءت عقب لقائه بوفود سياحية داخل متحف ميت رهينة حيث أطمأن منهم المحافظ على مدى رضاءهم عن الجولات السياحية التى قاموا بها متمنياً لهم قضاء أوقات ممتعة بمصر وتكرار الزيارة مجدداً ودعوة الأصدقاء والأقارب لزياره المزارات السياحية التى تتمتع بها الجيزة بشكل خاص وجمهورية مصر العربية بالكامل، مشيراً إلى أن المحافظة تحرص على نظافة وتجميل مداخل المناطق الأثرية ورفع كفاءتها لتظهر بالشكل اللائق للزائرين .

يذكر أن اللوء أحمد راشد محافظ الجيزة قد قام بزيارة عدد من المزارات السياحية بمركز ومدينة الواحات البحرية كانت على رأسها وادى المومياوات وجبل الانجليز للاطمئنان على نظافة المكان من الداخل والتعرف على المكونات التى تحويها تلك المزارات العريقة .