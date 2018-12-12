شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تضبط لصوصا يسرقون الدراجات البخارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أمن كفر الشيخ في ضبط عناصر تشكيل عصابى بكفرالشيخ تخصص فى إرتكب وقائع سرقة الدراجات النارية، إعترفوا بإرتكاب 7 وقائع سرقة. وتمكنت إدارة البحث الجنائى (بمديرية أمن كفرالشيخ)بالإشتراك مع قطاع الأمن العام من ضبط تشكيل عصابى بدائرة مركز سيدى سالم، تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب المغافلة ضم 4 عاطلين و إعترفوا بإرتكاب 7 وقائع بدوائر مراكز ( سيدى سالم, قلين مطوبس, فوه بكفر الشيخ- بسيون بالغربية), تم بإرشادهم تم ضبط المسروقات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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