شكرا لقرائتكم خبر عن مجالات التطبيق السلمى للطاقة النووية بمؤتمر الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم الهيئة العربية للطاقة الذرية بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية المصرية المؤتمر الرابع عشر للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية خلال الفترة من 16 حتى 20 ديسمبر 2018 بمدينة شرم الشيخ، فى إطار الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لاستكمال تنفيذ البرنامج النووى المصرى والتعرف على أحدث وأفضل التكنولوجيات المتعلقة بهذا المجال.

وسيتم خلال المؤتمر عقد عدد من الجلسات تتضمن عدة محاور حول مجالات البحث والتطبيق السلمى للطاقة النووية، والعديد من مجالات العلوم النووية الأساسية.

كما ستتضمن الجلسات مناقشة تطبيقات المفاعلات النووية، وتطبيقات النظائر المشعة في مختلف المجالات ومن بينها الطب ، الزراعة واستصلاح الأراضى، الإنتاج الحيوانى، الصناعة، إدارة الموارد المائية، بالإضافة إلى التقنيات النووية في التحاليل الدقيقة، المواد والخامات النووية، الأمن والأمان النوويين، الوقاية من الإشعاع، إدارة النفايات المشعة، الحماية المادية للمواد، المنشآت النووية، والطوارئ النووية والإشعاعية.

جدير بالذكر أن المقومات الطبيعية والبشرية والجهود العلمية والتطبيقية للدول العربية فى مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية كفيلة بأن تحول المنطقة العربية لمنطقة جذب للاستثمارات العالمية.